25 октября 2025 в 12:08

Гладков раскрыл количество ударов по Белгородской области за сутки

Гладков: 138 беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

138 беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область за минувшие сутки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, самой массированной атаке подвергся Грайворонский район — по нему ударили 50 БПЛА и девять боеприпасов в ходе двух обстрелов. За день в регионе ранения получили четыре человека — трое из них были госпитализированы.

В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, селам Глотово, Головчино, Гора-Подол, Дорогощь, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино выпущено девять боеприпасов в ходе двух обстрелов и совершены атаки 50 беспилотников, четыре из которых подавлены, — написал Гладков.

Утром 24 октября пресс-служба Министерства обороны России информировала, что силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 111 украинских беспилотников над несколькими регионами России и акваторией Азовского моря. По данным ведомства, по 34 и 25 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Брянской областей соответственно, по 11 и 10 — над Калужской и Новгородской областями.

