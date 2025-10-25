Гладков раскрыл количество ударов по Белгородской области за сутки

138 беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область за минувшие сутки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, самой массированной атаке подвергся Грайворонский район — по нему ударили 50 БПЛА и девять боеприпасов в ходе двух обстрелов. За день в регионе ранения получили четыре человека — трое из них были госпитализированы.

В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, селам Глотово, Головчино, Гора-Подол, Дорогощь, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино выпущено девять боеприпасов в ходе двух обстрелов и совершены атаки 50 беспилотников, четыре из которых подавлены, — написал Гладков.

Утром 24 октября пресс-служба Министерства обороны России информировала, что силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 111 украинских беспилотников над несколькими регионами России и акваторией Азовского моря. По данным ведомства, по 34 и 25 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Брянской областей соответственно, по 11 и 10 — над Калужской и Новгородской областями.