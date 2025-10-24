ВСУ пытались атаковать российские регионы ночью 111 БПЛА

Силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 111 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по 34 и 25 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Брянской областей соответственно, по 11 и 10 — над Калужской и Новгородской областями.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили семь БПЛА над территориями Белгородской области и Республики Крым, пять — над территорией Тульской области. Четыре беспилотника сбили над Краснодарским краем, по два — над Волгоградской и Орловской областями. По одному БПЛА ликвидировали над Липецкой, Тверской областями, Московским регионом и над акваторией Азовского моря.

Ранее в Минобороны РФ отметили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 23 октября уничтожили 139 беспилотников ВСУ в небе над Россией. Атаке с воздуха подверглись 11 регионов страны. Больше всего дронов было сбито над территорией Белгородской области (56).