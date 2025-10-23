Силы ПВО сбили 139 БПЛА ВСУ над Россией за ночь

Силы ПВО в ночь на 23 октября уничтожили более 130 беспилотников ВСУ в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись 11 регионов страны. Больше всего дронов было сбито над Белгородской областью.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 139 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 56 БПЛА удалось уничтожить над территорией Белгородской области, 22 — над территорией Брянской области, 21 — над территорией Воронежской области. Еще 14 дронов были ликвидированы над Рязанской областью, 13 — над Ростовской областью, четыре — над Крымом.

По два беспилотника ПВО сбила над территориями Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областей. Еще один БПЛА уничтожен на подлете к Курской области, уточнили в министерстве.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Ранее украинский беспилотник намеренно атаковал автомобиль мирных жителей в селе Новые Юрковичи Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в результате удара погибла женщина, которая находилась за рулем авто.

До этого стало известно, что один человек погиб при атаке дронов ВСУ на село Кукуевка в Белгородской области. Уточняется, что удар БПЛА пришелся по легковому автомобилю. Кроме того, ранения получили еще двое мужчин.