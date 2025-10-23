Мирный житель стал жертвой атаки ВСУ на российский регион

Один человек погиб при атаке украинских беспилотников на село Кукуевка в Белгородской области, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона. Уточняется, что удар БПЛА пришелся по легковому автомобилю.
Кроме того, ранения получили еще двое мужчин. У одного пострадавшего диагностирована баротравма и осколочное ранение руки. Мирных жителей доставили в Валуйскую ЦРБ.
В селе Кукуевка в результате атаки дрона на легковой автомобиль погиб мужчина. Ранены двое мужчин: у одного пострадавшего баротравма и осколочное ранение руки, у второго — баротравма, а также множественные осколочные ранения ноги, руки и головы, — сказано в заявлении.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ дважды обстреляли город Грайворон. По его словам, один мирный житель получил тяжелые ранения. Его с минно-взрывной травмой экстренно доставили в больницу.
До этого житель Дагестана сбил украинский беспилотник из винтовки. Мужчина сделал несколько выстрелов, после которых БПЛА изменил направление и упал в поле. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.