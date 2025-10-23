Мирный житель стал жертвой атаки ВСУ на российский регион Один человек погиб, еще двое пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Один человек погиб при атаке украинских беспилотников на село Кукуевка в Белгородской области, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона. Уточняется, что удар БПЛА пришелся по легковому автомобилю.

Кроме того, ранения получили еще двое мужчин. У одного пострадавшего диагностирована баротравма и осколочное ранение руки. Мирных жителей доставили в Валуйскую ЦРБ.

В селе Кукуевка в результате атаки дрона на легковой автомобиль погиб мужчина. Ранены двое мужчин: у одного пострадавшего баротравма и осколочное ранение руки, у второго — баротравма, а также множественные осколочные ранения ноги, руки и головы, — сказано в заявлении.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ дважды обстреляли город Грайворон. По его словам, один мирный житель получил тяжелые ранения. Его с минно-взрывной травмой экстренно доставили в больницу.

До этого житель Дагестана сбил украинский беспилотник из винтовки. Мужчина сделал несколько выстрелов, после которых БПЛА изменил направление и упал в поле. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.