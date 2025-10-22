Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 18:03

Мирный житель попал в реанимацию с жуткими ранениями после обстрела ВСУ

Мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой после атаки ВСУ на Грайворон

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ВСУ дважды обстреляли город Грайворон в Белгородской области, заявил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, один мирный житель получил тяжелые ранения. Пострадавшего с минно-взрывной травмой экстренно доставили в больницу.

Город Грайворон дважды подвергся вражеским обстрелам. <…> Пострадавшему с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки и ноги в отделении реанимации Грайворонской ЦРБ медики оказывают всю необходимую помощь, — подчеркнул губернатор.

Гладков уточнил, что в результате первого обстрела был поврежден объект инфраструктуры. Частично без света остались Грайворон и село Новостроевка-Первая. При повторном обстреле повреждения получил легковой автомобиль, добавил руководитель региона.

Ранее житель Дагестана сбил украинский беспилотник из винтовки. По данным источника, мужчина сделал несколько выстрелов, после которых БПЛА изменил направление и упал в поле. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что ВСУ будут увеличивать интенсивность атак на регионы России с менее развитой системой противовоздушной обороны. По его словам, избежать разрушительных последствий позволит внедрение местной ПВО.

ВСУ
Белгородская область
обстрелы
ранения
