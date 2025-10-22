Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 10:59

Стало известно, какие российские регионы находятся под прицелом дронов ВСУ

Военэксперт Кнутов: ВСУ будут усиливать атаки на регионы РФ с более слабой ПВО

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Вооруженные силы Украины будут увеличивать интенсивность атак на регионы России с менее развитой системой противовоздушной обороны, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, избежать разрушительных последствий позволит внедрение местной ПВО.

Вероятнее всего, сейчас Украина наносит удары по предприятиям нефтепереработки и топливно-энергетического комплекса. По-видимому, была попытка атаки именно на такое предприятие в Дагестане. В этом ничего удивительного нет, учитывая ту стратегию эскалации, которую Запад сейчас выбрал в отношении России, а Киев эту стратегию реализует. Атаки будут проводиться именно на те регионы, где слабая противовоздушная оборона, — пояснил Кнутов.

Он отметил, что украинская разведка активно использует данные со спутников США, получая информацию в реальном времени. По его словам, эти сведения точные и детализированные, что позволяет быстро выявлять уязвимые районы и объекты.

Подобного рода атаки, к сожалению, будут. Помочь защититься от таких ударов может только местная противовоздушная оборона, которую надо создавать, как в годы Великой Отечественной войны. Местная ПВО тогда помогала решать целый ряд вопросов. Она не решала, но помогала, что облегчало действия обычной противовоздушной обороны, — резюмировал Кнутов.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что украинские дроны предприняли попытку атаки на одно из предприятий республики. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

