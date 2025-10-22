Житель Дагестана выстрелом из винтовки сбил украинский БПЛА

Житель Дагестана сбил украинский беспилотник из винтовки, информирует Telegram-канал SHOT. По данным источника, мужчина сделал несколько выстрелов, после которых БПЛА изменил направление и упал в поле. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Инцидент случился в среду, 22 октября. Мужчина и его земляки собрались на дороге, встав рядом с остановившимися машинами. Житель Дагестана сделал выстрелы под возгласы местных, которые, предположительно, встревожились из-за появления в небе беспилотников.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что в регионе средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ. По его словам, три из них уничтожили в Лужском районе, еще один удалось ликвидировать в Кингисеппском.

Минобороны РФ сообщало, что силы ПВО в ночь на 22 октября сбили над Россией более 30 беспилотников противника. В ведомстве уточнили, что атаке подверглись девять регионов страны.