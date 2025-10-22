Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 09:25

В Ленобласти назвали число сбитых беспилотников ВСУ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Ленинградской области средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Он уточнил, что три из них уничтожили в Лужском районе, еще один — в Кингисеппском.

По уточненным данным, три БПЛА уничтожены сегодня утром в Лужском районе, еще один — над Кингисеппским районом, — написал Дрозденко.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что украинские беспилотники пытались атаковать предприятие в республике. Он добавил, что в регионе действует режим беспилотной опасности, и призвал всех жителей соблюдать меры предосторожности. Минобороны России не комментировало эту информацию.

До этого военное ведомство сообщило, что силы ПВО в ночь на 22 октября сбили над Россией более 30 беспилотников ВСУ. По информации Минобороны, атаке с воздуха подверглись девять регионов страны, а также акватории Черного и Азовского морей. В частности, восемь БПЛА удалось ликвидировать над территорией Брянской области, по три беспилотника были уничтожены над Крымом, Ростовской и Псковской областями.

Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

