В Ленобласти назвали число сбитых беспилотников ВСУ

В Ленинградской области средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Он уточнил, что три из них уничтожили в Лужском районе, еще один — в Кингисеппском.

По уточненным данным, три БПЛА уничтожены сегодня утром в Лужском районе, еще один — над Кингисеппским районом, — написал Дрозденко.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что украинские беспилотники пытались атаковать предприятие в республике. Он добавил, что в регионе действует режим беспилотной опасности, и призвал всех жителей соблюдать меры предосторожности. Минобороны России не комментировало эту информацию.

До этого военное ведомство сообщило, что силы ПВО в ночь на 22 октября сбили над Россией более 30 беспилотников ВСУ. По информации Минобороны, атаке с воздуха подверглись девять регионов страны, а также акватории Черного и Азовского морей. В частности, восемь БПЛА удалось ликвидировать над территорией Брянской области, по три беспилотника были уничтожены над Крымом, Ростовской и Псковской областями.