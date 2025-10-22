Ночью над Россией сбили больше 30 беспилотников Силы ПВО уничтожили 33 украинских дрона в ночь на 22 октября

Силы ПВО в ночь на 22 октября сбили над Россией более 30 беспилотников ВСУ, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись девять регионов страны, а также акватории Черного и Азовского морей.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, восемь БПЛА удалось ликвидировать над территорией Брянской области, четыре — над Азовским морем и еще столько же — над территорией Ленинградской области. По три беспилотника были уничтожены над Крымом, Ростовской и Псковской областями, а также над Черным морем. Два дрона сбиты над территорией Новгородской области и по одному — над Орловской, Тверской и Тульской областями.

Ранее сообщалось, что в Киеве и Днепропетровске прогремела серия взрывов, причем во втором городе они повторились дважды за ночь. Сигнал воздушной тревоги получили Киевская, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Черниговская, Сумская и Харьковская области Украины.