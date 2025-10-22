Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 03:09

В Киеве и Днепропетровске прогремела серия мощных взрывов

В Киеве и Днепропетровске произошли взрывы после объявления воздушной тревоги

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Киеве и Днепропетровске прогремела серия взрывов, причем во втором городе они повторились дважды за ночь, передает телеканал «Общественное». Отмечается, что сигнал воздушной тревоги так же получили Киевская, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Черниговская, Сумская и Харьковская области.

В Киеве слышны звуки взрывов, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате падения обломков украинского беспилотника в Батайске произошло обрушение стены жилого многоквартирного дома на Западном шоссе. Уточняется, что никто из людей не пострадал. На улице Октябрьской саперы обследовали территорию после падения обломков. Повреждения получили торговые павильоны, автомобили и здание частной клиники, добавил губернатор.

До этого в Ульяновской области после атаки украинских БПЛА загорелась подстанция. Информации о пострадавших не поступало. Инцидент произошел в поселке Вешкайма, расположенном в 88 километрах от Ульяновска. После попадания четырех беспилотников прогремели два взрыва. Пожар удалось локализовать.

