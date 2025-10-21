Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 02:16

Атака украинских БПЛА привела к разрушениям в одном городе

В Батайске из-за обломков БПЛА обрушилась стена многоквартирного дома

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В результате падения обломков украинского беспилотника в Батайске произошло обрушение стены жилого многоквартирного дома на Западном шоссе, передает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Уточняется, что никто из людей не пострадал.

В Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних его этажах. Никто из людей, к счастью, не пострадал, — сказано в публикации.

Из поврежденного дома было эвакуировано 20 человек, в настоящее время решается вопрос об их временном размещении. На место происшествия незамедлительно выехал исполняющий обязанности главы администрации Батайска.

Ранее в Ульяновской области после атаки украинских БПЛА загорелась подстанция. Информации о пострадавших не поступало. Инцидент произошел в поселке Вешкайма, расположенном в 88 километрах от Ульяновска. После попадания четырех беспилотников прогремели два взрыва. Пожар удалось локализовать.

Также сообщалось, что в Крыму несколько электроподстанций получили повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ. Как заявил глава региона Сергей Аксенов, специалисты проводят восстановительные работы. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

БПЛА
ВСУ
Батайск
Юрий Слюсарь
