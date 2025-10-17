Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 09:00

В Крыму зафиксировали повреждения в энергосистеме из-за атаки ВСУ

Аксенов: несколько электроподстанций повреждено в Крыму из-за атаки дронов ВСУ

Несколько электроподстанций повреждено в Крыму из-за атаки беспилотников ВСУ, заявил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, специалисты проводят восстановительные работы.

В результате атаки БПЛА повреждения получили несколько электроподстанций на территории Республики Крым, — написал Аксенов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО в ночь на 17 октября сбили более 60 беспилотников ВСУ в небе над Россией. По информации ведомства, массированной атаке с воздуха подверглись шесть регионов, а также акватория Черного моря. Больше всего дронов нейтрализовали в Крыму — 32.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ПВО успешно отразила атаку БПЛА на регион. Он отметил, что воздушные цели были уничтожены над территорией пяти муниципальных образований региона, обошлось без жертв и пострадавших. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА в хуторе Киселево зафиксировали повреждения частного жилого дома и прилегающего ограждения.

