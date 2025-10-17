Почти 60 беспилотников попытались атаковать регионы России ночью Силы ПВО сбили над Россией 61 беспилотник ВСУ в ночь на 17 октября

Силы ПВО в ночь на 17 октября сбили более 60 беспилотников ВСУ в небе над Россией, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, массированной атаке с воздуха подверглись шесть регионов, а также акватория Черного моря.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 16 октября до 07:00 17 октября дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 32 БПЛА удалось уничтожить над территорией Республики Крым, 13 — над территорией Ростовской области, еще шесть — над акваторией Черного моря. Пять украинских дронов были перехвачены над Брянской областью, по два — над Тульской областью и Московским регионом. Еще один беспилотник был ликвидирован на подлете к Курской области, уточнили в министерстве.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ПВО успешно отразила атаку БПЛА на регион. По его словам, воздушные цели были уничтожены над территорией пяти муниципальных образований региона, обошлось без жертв и пострадавших.