18 октября 2025 в 10:22

Атака украинских БПЛА привела к возгоранию подстанции

В Ульяновской области после атаки украинских БПЛА загорелась подстанция

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ульяновской области после атаки украинских БПЛА загорелась подстанция, никто не пострадал, передает пресс-служба центра управления регионом. Инцидент произошел в поселке Вешкайма, который находится в 88 км от областного центра. По данным ведомства, в результате попадания четырех БПЛА произошли два взрыва.

Пожар локализован, работа подстанции восстановлена, подача электричества осуществляется в штатном режиме,— сказано в сообщении.

Накануне, 17 октября, сообщалось, что в Крыму несколько электроподстанций получили повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ. Как заявил глава региона Сергей Аксенов, специалисты проводят восстановительные работы. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Также в Сети появилось видео, как выглядит ТЦ «Сигма» в Донецке после удара Вооруженных сил Украины и последующего пожара. На опубликованных кадрах можно увидеть не только обугленные конструкции здания, но и сохранившуюся вывеску с названием торгового комплекса. Уточнялось, что гипермаркет полностью сгорел.

