Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 09:25

Появились кадры с полностью сгоревшим ТЦ в Донецке после удара ВСУ

Последствия удара со стороны ВСУ по торговому центру «Сигма» на автомобильной трассе «Славянск — Донецк — Мариуполь» в Макеевке Последствия удара со стороны ВСУ по торговому центру «Сигма» на автомобильной трассе «Славянск — Донецк — Мариуполь» в Макеевке Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В Сети появилось видео, как выглядит ТЦ «Сигма» в Донецке после удара ВСУ и последующего пожара. На опубликованных кадрах можно увидеть обугленные конструкции здания и сохранившуюся вывеску с названием комплекса. По данным Telegram-канала «Типичный Донецк», гипермаркет полностью сгорел.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по автодороге Славянск — Донецк — Мариуполь. Как передает пресс-служба Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины, в Донецке в результате атаки загорелся торговый центр «Сигма».

Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что за минувшие сутки украинские войска обстреляли более 10 населенных пунктов региона. По его данным, жертв среди мирных жителей нет, однако повреждена гражданская инфраструктура.

До этого стало известно, что в жилом пятиэтажном доме в городе Сосновоборске произошел крупный пожар. Площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. м, что потребовало привлечения дополнительных сил пожарно-спасательных подразделений. Возгорание началось в одной из квартир жилого здания и быстро распространилось на верхние этажи и кровлю.

ВСУ
атаки
торговые центры
Донецк
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Солнце выбросило протуберанец совершенно неадекватных размеров
ВС России разбили иностранных наемников под Харьковом
В Польше высказали свое отношение к конфликту с Россией
Чудом выжившие после крушения лодки россиянки всю ночь плыли к берегу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 октября: где сбои в РФ
Стало известно количеств жертв взрыва на американском заводе взрывчатки
Погода в Москве в воскресенье, 12 октября: дождь со снегом и заморозки?
Бойцы ВСУ решились на отважный шаг и были убиты своими же
В одном из крупных городов Украины повреждены объекты энергетики
Любимцы Московского зоопарка переехали в зимние вольеры
В районе украинского города поврежден энергообъект
А вы знаете, как готовится настоящий советский гуляш с подливой?
Экс-помощник главы Пентагона раскрыл, какие планы Запада потерпели крах
В МО Израиля назвали главную задачу после возвращения заложников
Зеленский рассмешил Запад заявлением о ПВО
Мужчина справил нужду на алтарь Святого Петра в Ватикане и попал на видео
Возьмите на карандаш: главные даты для охотников и рыбаков в 2025–2026
Запеченный батат в духовке: идеальный гарнир за 30 минут
«Он так сексуально лысеет»: экс-жена Диброва о разводе Джигана и Самойловой
На Западе раскрыли роль США в ударах по энергоинфраструктуре России
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.