Появились кадры с полностью сгоревшим ТЦ в Донецке после удара ВСУ

Последствия удара со стороны ВСУ по торговому центру «Сигма» на автомобильной трассе «Славянск — Донецк — Мариуполь» в Макеевке

В Сети появилось видео, как выглядит ТЦ «Сигма» в Донецке после удара ВСУ и последующего пожара. На опубликованных кадрах можно увидеть обугленные конструкции здания и сохранившуюся вывеску с названием комплекса. По данным Telegram-канала «Типичный Донецк», гипермаркет полностью сгорел.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по автодороге Славянск — Донецк — Мариуполь. Как передает пресс-служба Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины, в Донецке в результате атаки загорелся торговый центр «Сигма».

Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что за минувшие сутки украинские войска обстреляли более 10 населенных пунктов региона. По его данным, жертв среди мирных жителей нет, однако повреждена гражданская инфраструктура.

