11 октября 2025 в 01:07

«Эвакуировали 200 человек»: пятиэтажка горит в Красноярском крае

Пожар на 2 тыс. кв. м. произошел в жилом пятиэтажном здании в Красноярском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупный пожар произошел в жилом пятиэтажном доме в городе Сосновоборске Красноярского края. Площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. м., что потребовало привлечения дополнительных сил пожарно-спасательных подразделений, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.

По предварительным данным, возгорание началось в одной из квартир жилого здания и быстро распространилось на верхние этажи и кровлю. Благодаря оперативным действиям и своевременному обнаружению пожара все проживающие в доме люди смогли самостоятельно покинуть опасную зону.

Загорелась квартира в пятиэтажке в городе Сосновоборске. Из здания самостоятельно эвакуировались 200 человек. Огонь быстро распространился на кровлю, площадь возгорания составила 2000 кв. м, — говорится в сообщении.

В настоящее время пожарные расчеты продолжают работу по полной ликвидации возгорания и разбору конструкций. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет, всем эвакуированным оказывается необходимая помощь и временное размещение.

Ранее сообщалось, что из театра драмы имени Орлова в Челябинске срочно эвакуировали зрителей из-за срабатывания пожарной сигнализации. По словам очевидцев, в момент срабатывания тревоги в театре шло сразу два спектакля. Позднее выяснилось, что сигнализация была ложной.

пожары
МЧС РФ
Красноярский край
эвакуации
