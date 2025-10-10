Зрителей спектакля в Челябинске пришлось эвакуировать из театра Спектакль в челябинском театре прервала ложная пожарная тревога

Из театра драмы имени Орлова в Челябинске срочно эвакуировали зрителей из-за срабатывания пожарной сигнализации, сообщает 74.RU. По словам очевидцев, в момент срабатывания тревоги, в театре шло сразу два спектакля. Позднее выяснилось, что сигнализация была ложной.

В малом зале «Девичник», а в большом — «Бешеные деньги». Во время спектаклей началось звуковое оповещение. Какое-то время актеры продолжали играть под звуки: «Внимание, нужно покинуть помещение», — рассказала о произошедшем зрительница по имени Ирина.

По словам Ирины, 5–10 минут персонал театра и артисты не понимали, как поступить. После людей начали выводить из зала и объявили, что спектакли отменяются. В Министерстве культуры города сообщили, что деньги за билеты вернут, а сигнализация сработала из-за технической накладки.

Это был технический сбой, причины которого сейчас выясняются, — заявили в Минкульте.

