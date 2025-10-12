В ДНР загорелся торговый центр из-за атаки ВСУ

ВСУ нанесли удар по автодороге «Славянск — Донецк — Мариуполь», передает пресс-служба Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины. Кроме того, в Донецке в результате атаки загорелся торговый центр «Сигма».

Атака произведена, как сказано в публикации, по Горняцкому району, использовались ударные дроны. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее ВСУ атаковали парк кованых фигур в центре Донецка, нанеся хаотичные удары беспилотниками в дневное время. По данным оперативных служб, обошлось без пострадавших, несмотря на то что удары наносились в местах скопления людей. Несколько дронов также поразили центральные районы города, включая Ворошиловский.

До этого Telegram-канал SHOT информировал о пяти — семи взрывах в небе над Волгоградом, где системы ПВО сбивали украинские беспилотники. По данным источника, очевидцы отметили характерный звук пролета БПЛА в сторону Красноармейского района. Минобороны РФ эту информацию не прокомментировало.

Тем временем губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ нанесли удар беспилотником по автомобилю с семейной парой на трассе Рыльск — Дурово. По его данным, 42-летняя женщина получила ранения средней тяжести, а ее супруг — незначительные травмы. Губернатор призвал жителей соблюдать осторожность и избегать поездок в приграничные районы.