11 октября 2025 в 15:40

Украинские дроны атаковали донецкий парк с людьми

В Донецке украинские дроны атаковали парк кованых фигур

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

ВСУ атаковали беспилотниками парк кованых фигур в центре Донецка, сообщает ТАСС. По данным оперативных служб, удары наносились в хаотичном порядке. Обошлось без пострадавших.

По парку кованых фигур в хаотичном порядке ударили два беспилотника ВСУ. К счастью, без пострадавших, но били туда, где были люди, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в промежутке с 14:00 до 14:50. Несколько дронов ВСУ ударили по центральным районам города, включая Ворошиловский.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ нанесли удар беспилотником по автомобилю с семейной парой на трассе Рыльск — Дурово. По его данным, 42-летняя женщина получила ранения средней тяжести, а ее супруг — незначительные травмы. Губернатор призвал жителей соблюдать осторожность и избегать поездок в приграничные районы.

До этого в Белгородской области из-за атак украинских дронов пострадали три человека. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, удары пришлись на Белгородский район и Шебекинский округ. Одного мужчину с баротравмой пришлось госпитализировать, еще двое пострадали при атаке на их автомобиль и обратились за медицинской помощью.

ВСУ
дроны
Донецк
парки
