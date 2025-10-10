Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 21:44

Три человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на регион России

В Белгородской области три человека пострадали от атаки дронов ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате атак беспилотников ВСУ на территорию Белгородской области пострадали три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Инциденты произошли в Белгородском районе и Шебекинском городском округе, все пострадавшие ехали на машинах.

В селе Мешковом дрон сдетонировал о землю. Пострадал мужчина, который проезжал мимо. Он госпитализирован в областную клиническую больницу с баротравмой. В селе Поповка дрон ударил по частному дому — выбиты окна, повреждены стена и ограждение, — написал глава региона.

Также в селе Отрадном в результате атаки на автомобиль травмы получили двое мужчин, которые самостоятельно обратились за медицинской помощью. Для продолжения лечения пострадавшие были переведены в городскую больницу № 2.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области на территории предприятия в Сальском районе загорелась трава после отражения атаки беспилотников ВСУ. Как рассказал губернатор Юрий Слюсарь, пожар на площади 100 квадратных метров был оперативно потушен. Пострадавших нет.

Белгородская область
ВСУ
дроны
пострадавшие
