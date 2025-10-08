Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 08:51

В российском регионе вспыхнул пожар после налета украинских дронов

Слюсарь: под Ростовом вспыхнул пожар на территории предприятия после атаки ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Ростовской области минувшей ночью на территории предприятия в Сальском районе загорелась трава после отражения атаки беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, пожар на площади 100 квадратных метров был оперативно потушен. Пострадавших нет.

На территории предприятия в Сальском районе произошло возгорание травы, пожар на площади 100 квадратных метров оперативно потушен. Никто из людей не пострадал, — написал Слюсарь.

Ранее сообщалось, что в Воронеже, Борисоглебске, Нововоронеже, Острогожском и Лискинском районах отменяется непосредственная угроза атаки беспилотников. Как отметил губернатор Александр Гусев, дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили над двумя районами и двумя городами региона около 10 дронов ВСУ.

Позже в Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 53 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 28 БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, 11 — над территорией Воронежской области, еще шесть БПЛА сбили над Ростовской областью.

Россия
Ростовская область
пожары
атаки ВСУ
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, как проверить подлинность ювелирных изделий
Медведчук предрек Европе повторение украинского сценария
В Петербурге поддержали идею Матвиенко о взносах с безработных
Певца Шарлота оставят в колонии общего режима
Более 40 мировых лидеров позвонили Путину в один день
Диетолог рассказала о пользе улуна
Еще одно уголовное дело возбудили после смертельного ДТП в Ижевске
В Челябинске замначальника ГАИ брал взятки асфальтом
Житель Новгорода получил 15 лет за передачу данных украинской разведке
Психолог дал советы, как уберечь себя от газлайтинга
В Турции рассказали, почему Трамп хочет поскорее разрешить конфликт в Газе
Рэпер Серега впервые рассказал о сыновьях, которых вывез с Украины
Пьяный курганец спалил дом с бабушкой и двумя внуками
Компания Nvidia готова вложить миллиарды долларов в стартап Маска
Арестованный российский чиновник сознался в преступлении
Певца Шарлота удалили с судебного заседания за крики
Педагога-оккультиста будут судить за продажу наркотиков
Популярный рэпер получил повестку и готовится к службе в армии
Посол назвал число получивших гражданство Польши украинцев
Психолог рассказал, к чему приводит пищевое насилие
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.