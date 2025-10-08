В российском регионе вспыхнул пожар после налета украинских дронов Слюсарь: под Ростовом вспыхнул пожар на территории предприятия после атаки ВСУ

В Ростовской области минувшей ночью на территории предприятия в Сальском районе загорелась трава после отражения атаки беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, пожар на площади 100 квадратных метров был оперативно потушен. Пострадавших нет.

На территории предприятия в Сальском районе произошло возгорание травы, пожар на площади 100 квадратных метров оперативно потушен. Никто из людей не пострадал, — написал Слюсарь.

Ранее сообщалось, что в Воронеже, Борисоглебске, Нововоронеже, Острогожском и Лискинском районах отменяется непосредственная угроза атаки беспилотников. Как отметил губернатор Александр Гусев, дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили над двумя районами и двумя городами региона около 10 дронов ВСУ.

Позже в Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 53 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 28 БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, 11 — над территорией Воронежской области, еще шесть БПЛА сбили над Ростовской областью.