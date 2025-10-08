В Минобороны раскрыли число ликвидированных за ночь украинских БПЛА Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 53 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 53 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 28 БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, 11 — над территорией Воронежской области, еще шесть БПЛА сбили над Ростовской областью.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 7 октября текущего года до 07:00 мск 8 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, по два украинских БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Курской областей. По одному беспилотнику сбили над территориями Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областей.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Накануне, 7 октября, пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 184 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 62 БПЛА уничтожили над территорией Курской области, по 31 и 30 над Белгородской и Нижегородской областями соответственно.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь передавал, что под ударом ВСУ оказались сразу пять муниципалитетов региона. Средства противовоздушной обороны сбили несколько БПЛА. В результате никто не пострадал, однако три хутора остались без электричества.