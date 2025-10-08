ПВО в Воронежской области уничтожила несколько дронов ВСУ

В Воронеже, Борисоглебске, Нововоронеже, Острогожском и Лискинском районах отменяется непосредственная угроза ударов беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его информации, дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили над двумя районами и двумя городами региона около 10 дронов противника. Министерство обороны России эти данные не комментировало.

Дежурными силами ПВО <…> были обнаружены и уничтожены ещё около десяти беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе отменяется! — написал Гусев.

Ранее сообщалось, что средства ПВО осуществили перехват и уничтожение 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, работа была совершена в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Воздушные цели были нейтрализованы над территориями четырех приграничных регионов Российской Федерации. Операция была проведена в штатном режиме без допущения повреждений критически важных объектов.