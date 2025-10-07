Силы ПВО сбили три десятка украинских дронов за три часа

Силы ПВО сбили три десятка украинских дронов за три часа Минобороны: средства ПВО сбили 30 дронов ВСУ над четырьмя регионами России

Средства противовоздушной обороны осуществили перехват и уничтожение 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Работа была совершена в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — указано в сообщении.

Воздушные цели были нейтрализованы над территориями четырех приграничных регионов Российской Федерации. Операция проведена дежурными расчетами ПВО в штатном режиме без допущения повреждений критически важных объектов.

Согласно официальным данным, наибольшее количество беспилотников было уничтожено в небе над Белгородской областью, где системы ПВО нейтрализовали 16 воздушных целей. Над Курской областью перехвачено 11 БПЛА, над Ростовской областью — два летательных аппарата, и над Воронежской областью — один беспилотник.

Ранее сообщалось, что дежурными средствами ПВО было уничтожено семь украинских беспилотников за три часа. По данным оборонного ведомства, атака велась в период с 14:00 до 17:00 по московскому времени. Три БПЛА были ликвидированы над территорией Брянской области, по два — над Курской и Белгородской областями.