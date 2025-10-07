В Минобороны раскрыли число сбитых за три часа украинских БПЛА Минобороны: средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотников за три часа

Дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены семь украинских беспилотников за три часа, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атака велась в период с 14:00 до 17:00 по московскому времени. Три БПЛА были ликвидированы над территорией Брянской области, по два — над Курской и Белгородской областями.

Средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 184 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 62 БПЛА уничтожили над территорией Курской области, по 31 и 30 над Белгородской и Нижегородской областями соответственно.

До этого в Минобороны сообщили, что дежурными средствами ПВО был нейтрализован 251 украинский беспилотник. В ведомстве обратили внимание, что больше всего дронов уничтожено над Крымом и Курской областью — 40 и 34 аппарата соответственно.