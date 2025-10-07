Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 17:54

В Минобороны раскрыли число сбитых за три часа украинских БПЛА

Минобороны: средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотников за три часа

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены семь украинских беспилотников за три часа, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атака велась в период с 14:00 до 17:00 по московскому времени. Три БПЛА были ликвидированы над территорией Брянской области, по два — над Курской и Белгородской областями.

Средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 184 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 62 БПЛА уничтожили над территорией Курской области, по 31 и 30 над Белгородской и Нижегородской областями соответственно.

До этого в Минобороны сообщили, что дежурными средствами ПВО был нейтрализован 251 украинский беспилотник. В ведомстве обратили внимание, что больше всего дронов уничтожено над Крымом и Курской областью — 40 и 34 аппарата соответственно.

БПЛА
Минобороны
атаки
Брянская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка Андреева проиграла во втором круге турнира WTA в Ухане
Смертельное массовое ДТП с автобусом в Ижевске попало на видео
СК завел уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом в Ижевске
«Пусть не согласовывает»: Карпин отреагировал на заявление главы Минспорта
Адвокат рассказала, почему бывшая жена Ивлева может подать на него в суд
«Погоды не делают»: энергетик о применении секретных батарей на Украине
В Москве перекрыли движение на МКАД рядом с Ленинским проспектом
Как работают энергосберегающие стеклопакеты — простыми словами
Пашинян бросил вызов «бывшим»
Макрона могут отстранить от власти
Кто из лидеров стран поздравил Путина с днем рождения, а кто саботировал?
В России появились детские купе во всех поездах
Ушаков раскрыл, где пройдет неформальная встреча лидеров СНГ
В мессенджере MAX появился сервис для документов
Джабаров раскрыл антироссийскую уловку Меркель по Украине
Определены 12 ключевых банков России
В Кремле анонсировали визит Путина в Таджикистан
Орешкин отреагировал на шутку Путина про «Орешник»
«Большие сомнения»: энергетик о секретных аккумуляторных парках на Украине
Сердечникам раскрыли, когда лучше совершать оздоровительные прогулки
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.