11 октября 2025 в 14:18

Украинский дрон ударил по автомобилю с семейной парой

В Курской области супруги пострадали от удара дрона по автомобилю

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины ударили беспилотным летательным аппаратом по автомобилю, в котором ехала семейная пара из Курской области, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, россияне двигались по трассе Рыльск — Дурово. В результате супруги получили травмы.

Вражеский беспилотник нанес удар по автомобилю, в котором ехала семейная пара по трассе Рыльск — Дурово. В результате атаки 42-летняя женщина получила ранения средней степени тяжести. <…> Ее супруг получил незначительные травмы, будет наблюдаться амбулаторно, — говорится в сообщении.

Хинштейн предупредил, что противник продолжает наносить подлые удары по мирному населению. Он призвал жителей Курской области соблюдать осторожность, а также воздержаться от поездок в приграничные районы.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что за минувшие сутки украинские войска обстреляли более 10 населенных пунктов региона. По его данным, жертв среди мирных жителей нет, однако повреждена гражданская инфраструктура.

