23 октября 2025 в 06:28

Названо число жертв от атаки ВСУ в Брянской области

Богомаз: в результате удара БПЛА погибла женщина в селе Новые Юрковичи

Фото: Социальные сети

Украинский беспилотник намеренно атаковал автомобиль мирных жителей в селе Новые Юрковичи Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. В результате удара погибла женщина, которая находилась за рулем авто.

Украинские террористы нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Новые Юрковичи Климовского района. В результате террористической атаки, к сожалению, погибла женщина, которая была за рулем автомобиля, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что дежурные силы ПВО успешно провели перехват и уничтожение восьми украинских БПЛА над территорией региона. О пострадавших и разрушениях информации не появлялось.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атаки беспилотника ВСУ на гражданский автомобиль в ДНР пострадали три мирных жителя. В Макеевке от удара БПЛА получила ранения еще одна женщина 1963 года рождения.

Александр Богомаз
погибшие
БПЛА
Брянская область
