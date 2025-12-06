Власти раскрыли последствия новой атаки Киева на Брянскую область Богомаз: водитель грузовика пострадал при атаке ВСУ на Брянскую область

Водитель грузового автомобиля пострадал при атаке ВСУ на поселок Мирские Погарского района Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале. Противник использовал для удара FPV-дроны.

В результате целенаправленного удара, к сожалению, ранен водитель грузового автомобиля. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь, — сказано в публикации.

Автомобиль, по его словам, получил механические повреждения. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что после атаки дронов на город Кириши возможно обнаружение обломков и взрывоопасных частей дронов. Он посоветовал местным жителям не трогать находки и вызывать оперативные службы.

До этого мать женщины, погибшей в результате атаки ВСУ на Горловку, рассказала, что ее дочь находилась в доме во время прилета. В результате попадания хозяйка жилища вместе со своими детьми оказалась под завалом.