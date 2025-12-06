Дрозденко предупредил об опасности после атаки БПЛА на Ленобласть Дрозденко предупредил жителей Киришей об опасных находках после атаки БПЛА

После атаки дронов на город Кириши возможно обнаружение обломков и взрывоопасных частей дронов, заявил губернатор Ленинградской области Николай Дрозденко в Telegram-канале. Он посоветовал местным жителям не трогать находки и вызвать оперативные службы.

В результате отражения атаки БПЛА в районе города Кириши возможно обнаружение обломков и взрывоопасных элементов. При обнаружении таких находок ни в коем случае не следует их трогать, нужно отойти на безопасное расстояние и сообщить по телефону «112», — написал губернатор.

Дрозденко также сообщил, что на месте работают оперативные службы. Также помощь на месте оказывает городская администрация, добавил он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за три часа ликвидировали пять украинских БПЛА над территорией Ленинградской области. По данным ведомства, атака велась 6 декабря с 08:00 до 11:00 по московскому времени.

В общей сложности силы противовоздушной обороны в ночь на 6 декабря ликвидировали и перехватил 116 украинских беспилотников над регионами России. 29 и 27 БПЛА были уничтожены над территориями Рязанской и Воронежской областей соответственно, 23 и 21 — над Брянской и Белгородской областями, еще шесть БПЛА сбили над Тверской областью.