ВСУ пытались атаковать Ленобласть с помощью пяти БПЛА Пять украинских БПЛА сбили над Ленинградской областью за три часа

Силы ПВО за три часа ликвидировали пять украинских БПЛА над территорией Ленинградской области, передает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, атака велась с 08:00 до 11:00 по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ленинградской области, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в ночь на 6 декабря ликвидировали и перехватил 116 украинских беспилотников над регионами России. Как передает пресс-служба Минобороны РФ, 29 и 27 БПЛА уничтожены над территориями Рязанской и Воронежской областей соответственно, 23 и 21 — над Брянской и Белгородской областями, еще шесть БПЛА сбили над Тверской областью.

Также губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки беспилотника в ночь на 4 декабря пострадала 46-летняя женщина. Ей своевременно оказали медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась. Всего за ночь силы ПВО уничтожили шесть БПЛА на территории области.