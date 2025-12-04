Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 09:15

Женщина пострадала в результате атаки БПЛА на российский регион

Женщина пострадала в результате падения обломков БПЛА в Воронежской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Женщина пострадала в результате атаки беспилотника на Воронежскую область в ночь на 4 декабря, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале. По его словам, ей своевременно оказали медицинскую помощь. Всего за ночь силы ПВО уничтожили шесть БПЛА на территории области.

По уточненной информации, в одном из муниципалитетов получившая ранение женщина после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась и уже находится дома, — написал он.

Пострадавшей 46 лет. Изначально Гусев сообщил, что ее госпитализировали, но позднее он уточнил, что она отказалась от госпитализации.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины атаковали регионы России беспилотными летательными аппаратами в ночь на четверг, 4 декабря. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты и перехвачены 76 целей.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, летевший в сторону столицы. Где именно это произошло и какого типа был дрон, он не уточнил.

