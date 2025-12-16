В Ленобласти нашли опасные обломки дрона Дрозденко сообщил об обнаружении взрывоопасных обломков БПЛА под Киришами

Взрывоопасные обломки беспилотника, сбитого российскими средствами противовоздушной обороны, обнаружены в Ленинградской области, где сейчас проводятся работы по их обезвреживанию, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Он уточнил, что территория между Киришами и Будогощью оцеплена.

Между Киришами и Будогощью обнаружены взрывоопасные обломки БПЛА, сбитого сегодня средствами ПВО. В настоящее время территория оцеплена, ведутся работы по разминированию, — отметил глава региона.

Ранее Дрозденко сообщил, что система противовоздушной обороны в Ленинградской области уничтожила шесть беспилотных летательных аппаратов. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Разрушений также нет.

Кроме того, в Министерстве обороны России сообщили, что российские средства ПВО за четыре часа перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над регионами страны. Половина этих дронов была сбита в воздушном пространстве над Калужской областью.