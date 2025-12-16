Новый год-2026
16 декабря 2025 в 16:37

Над регионами России за четыре часа уничтожили 20 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за четыре часа перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами РФ, сообщили в Министерстве обороны России. Половина беспилотников уничтожена в небе над Калужской областью.

В период с 12:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 — над территорией Калужской области, восемь — над территорией Брянской области, два — над территорией Московского региона, — говорится в сообщении.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Вооруженные силы Украины вновь попытались атаковать Москву беспилотным летательным аппаратом. По его словам, цель благополучно уничтожена дежурными средствами противовоздушной обороны. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Утром 16 декабря на территории Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщал, что в Киришском районе сбили один дрон. Позднее он уточнил, что средствами ПВО уничтожено шесть беспилотников.

