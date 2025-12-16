Индия планирует вдвое увеличить объем экспорта

Индия планирует удвоить объем экспорта товаров и услуг в Россию, заявил генеральный и главный исполнительный директор Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай. По его словам, которые передало ТАСС, его могут довести до $10 млрд.

Мы планируем увеличить наш экспорт с $5 млрд до $10 млрд. Есть ряд секторов, где мы уже получили доступ на рынки, и, вероятно, нам придется увеличить наш выход на российский рынок, — сказал Сахай.

Ранее президент России Владимир Путин, оценивая дух стратегического партнерства с Индией, использовал местную поговорку «Вместе пойдем — вместе вырастем». Выступая на торжественном приеме от имени главы Индии Драупади Мурму, российский лидер подчеркнул, что эти слова точно отражают традиции двусторонних отношений.

До этого президент России заявил, что договоренности, достигнутые между Москвой и Нью-Дели, придадут импульс взаимоотношениям сторон. Глава государства также подчеркнул, что принятое накануне с индийским премьером Нарендрой Моди программное заявление наметило масштабные планы по сотрудничеству двух стран в области политики, экономики, культуры и других сферах.