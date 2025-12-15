Лавров провел важные переговоры о торговле и инвестициях с США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с представителями Американской торговой палаты (AmCham) восстановление торгово-инвестиционных связей между Россией и США, сообщила пресс-служба МИД. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам и обговорили, какую роль бизнес может сыграть в возобновлении контактов двух стран.

Министр изложил оценки <…> перспектив российско-американских отношений с учетом демонстрируемого администрацией президента США Д. Трампа настроя на содействие устойчивому урегулированию конфликта вокруг Украины, — сказано в сообщении.

Ранее глава AmCham в России Роберт Эйджи сообщил, что прямой удар для американского бизнеса от западных санкций составил около $100 млрд. По его словам, суммарный ущерб может насчитывать и $300 млрд.

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини между тем заявил, что итальянские бизнесмены заинтересованы в расширении присутствия на российском рынке. Он подчеркнул, что осуществить задуманное непросто из-за санкционного давления.