Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 17:44

Лавров провел важные переговоры о торговле и инвестициях с США

Лавров обсудил с Американской торговой палатой восстановление отношений

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с представителями Американской торговой палаты (AmCham) восстановление торгово-инвестиционных связей между Россией и США, сообщила пресс-служба МИД. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам и обговорили, какую роль бизнес может сыграть в возобновлении контактов двух стран.

Министр изложил оценки <…> перспектив российско-американских отношений с учетом демонстрируемого администрацией президента США Д. Трампа настроя на содействие устойчивому урегулированию конфликта вокруг Украины, — сказано в сообщении.

Ранее глава AmCham в России Роберт Эйджи сообщил, что прямой удар для американского бизнеса от западных санкций составил около $100 млрд. По его словам, суммарный ущерб может насчитывать и $300 млрд.

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини между тем заявил, что итальянские бизнесмены заинтересованы в расширении присутствия на российском рынке. Он подчеркнул, что осуществить задуманное непросто из-за санкционного давления.

США
Сергей Лавров
Россия
торговля
инвестиции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме готовят хорошие новости для добровольцев СВО
Сийярто разоблачил планы ЕС на Украину и пообещал помешать им
Педофилу-убийце скостили 2 года: экс-следователь спал с юными проститутками
Экс-депутат обманул бойца СВО и услышал суровый приговор
«Обезумевшие»: депутат о планах Германии увеличить число военных на Украине
Врач перечислила риски, которые могут возникнуть во время домашних родов
Раскрыты жуткие детали убийства режиссера Райнера и его жены
Умеров раскрыл ожидания Киева от переговоров с США
Поджигательницу машины СК России внесли в перечень террористов
Путин положил начало экспедициям по Донбассу
«Последняя карта»: раскрыт главный мотив аферы ЕС с российскими активами
В США рассказали о трудностях пилотов «летающих холодильников»
Путин поручил разработать единую линейку школьных учебников по географии
Письма Деду Морозу, операция, конфликт с Первым каналом: как живет Чумаков
«Абсолютная лажа»: военэксперт о подготовке ВСУ к наступлению на Купянск
Термин «слоп» стал словом года
Путин утвердил правовой статус Российского Красного Креста
Лавров раскрыл, для чего Европа использует украинский конфликт
Путин продлил на год полномочия правительства по противодействию санкциям
Росгвардейцы нашли напавшего на учительницу девятиклассника на полу
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.