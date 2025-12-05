Бизнесмены из страны НАТО захотели вернуться в Россию GIM Unimpresa: бизнес из Италии предпринимает шаги к расширению в России

Итальянские бизнесмены заинтересованы в том, чтобы расширить присутствие на российском рынке, заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини в разговоре с «Известиями». Однако, по словам бизнесмена, осуществить задуманное непросто из-за множества препон и санкционного давления.

Запрос есть, но просто они не могут — очень сложно. Куча ограничений, санкции и так далее, — рассказал собеседник.

По его данным, итальянский бизнес по-прежнему лишен возможности вернуть в Италию свыше €1 млрд (89 млрд рублей) прибыли. Такая ситуация стала результатом санкций Евросоюза против России и ответных ограничений, введенных РФ, заключил Торрембини.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что российско-венгерский товарооборот в прошлом году сократился почти на четверть. Причиной тому стали внешние ограничения. Однако он отметил, что с начала текущего года наблюдается небольшой рост торговли, который достиг 7%.