28 ноября 2025 в 14:08

Путин раскрыл причину снижения товарооборота между Россией и Венгрией

Путин: товарооборот между Россией и Венгрией снизился почти на четверть

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Российско-венгерский товарооборот в прошлом году сократился почти на четверть из-за внешних ограничений, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он отметил, что с начала текущего года наблюдается небольшой рост торговли, сообщает пресс-служба Кремля.

В двусторонних отношениях я с сожалением констатирую, что в прошлый год у нас произошло некоторое снижение товарооборота — ну, прежде всего, конечно, из-за внешних ограничений. Все-таки прилично — минус 23%, — сказал Путин.

Глава государства добавил, что рост товарооборота между странами в 2025 году превысил 7%.

Путин также отметил, что российско-венгерские отношения продолжают развиваться, несмотря на существующие современные сложности. Глава государства подчеркнул устойчивость двусторонних связей в текущих международных условиях.

Ранее Орбан сообщил, что главной целью его визита в Россию является обеспечение стабильных и экономически выгодных поставок энергетических ресурсов для своей страны. По его словам, этот вопрос станет центральной темой предстоящих переговоров с президентом РФ.

Владимир Путин
Россия
Венгрия
товарооборот
торговля
