Орбан объяснил, зачем приехал в Россию на переговоры с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X заявил, что ключевой задачей его визита в Россию является гарантирование надежных и доступных поставок энергоресурсов для его страны. По словам политика, именно это станет темой переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Орбан отметил, что данный визит логически продолжает его недавнюю дипломатическую миссию в США, где ему удалось добиться для Венгрии исключения из американских санкций, касающихся российских энергоносителей. Теперь, как уточнил премьер, «важно сделать следующий шаг».

Вот почему я сегодня еду в Россию: чтобы обеспечить надежное и доступное энергоснабжение Венгрии этой зимой и в следующем году, — подчеркнул Орбан.

Ранее сообщалось, что на встрече Путина и Орбана в Кремле также будут присутствовать глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак. По предварительным данным, к венгерской делегации присоединился министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры пройдут без последующих выступлений перед журналистами. По его словам, публичные комментарии сторон ограничатся лишь краткими вступительными ремарками в начале беседы.