День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 13:12

Раскрыт состав участников переговоров Путина с Орбаном

Лавров и Ушаков примут участие во встрече Путина с Орбаном

Виктор Орбан и Владимир Путин Виктор Орбан и Владимир Путин Фото: kremlin.ru/ Григорий Сысоев/МИА «Россия сегодня»
Читайте нас в Дзен

На встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Кремле также будут присутствовать глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак, сообщает ТАСС. По предварительным данным, к венгерской делегации присоединился министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Ранее стало известно, что Орбан прибыл в Москву. Его самолет приземлился в аэропорту Внуково около 12:00 по московскому времени.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что переговоры президента РФ и премьер-министра Венгрии пройдут без последующих выступлений перед журналистами. По его словам, публичные комментарии сторон ограничатся лишь краткими вступительными ремарками в начале беседы.

До этого Сийярто заявил, что исключение Венгрии из американских санкций на российскую нефть и газ останется в силе при администрации президента США Дональда Трампа. Он уверен в этом, поскольку ожидает позитивных отношений между лидерами стран.

Владимир Путин
Виктор Орбан
переговоры
делегации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали, к чему приведет заморозка тарифов
Ветеринары из Москвы спасли кота с более чем 20 пулевыми ранениями
Желающего «стать шахидом» мигранта задержали в российском городе
Педиатр ответила, можно ли отправлять ребенка в школу с насморком
Трихолог назвала признаки, когда выпадение волос нельзя считать нормой
МакSим трогательно высказалась о матерях
Все спросят рецепт: сельдь под шубой с копченой курицей
Девушка спустила миллионы из родительского сейфа на мошенников
Взрослый мужчина насильно обнял и зацеловал девочку рядом со школой
Лепс сделал одно заявление об артистах, отмывающих репутацию в Донбассе
Лавров одной фразой высмеял слухи о своем «исчезновении»
В Германии арестован подозреваемый по делу о подрыве «Северных потоков»
На Сахалине выросло число погибших при обрушении строящегося здания
Песков назвал главный дестабилизирующий фактор на Украине
В Госдуме призвали вернуть деньги за жилье проигравшей Долиной в суде Лурье
Ветеран «Спартака» призвал назначить Романова главным тренером красно-белых
Россиянам рассказали, как отличить налоговиков от мошенников
Шах и мат мошенникам? Период охлаждения для сделок с жильем: детали
Как отдыхаем в 2026 году: производственный календарь с переносами
«У каждого поколения свой моральный облик»: Лепс о патриотизме
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.