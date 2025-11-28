Раскрыт состав участников переговоров Путина с Орбаном Лавров и Ушаков примут участие во встрече Путина с Орбаном

На встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Кремле также будут присутствовать глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак, сообщает ТАСС. По предварительным данным, к венгерской делегации присоединился министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Ранее стало известно, что Орбан прибыл в Москву. Его самолет приземлился в аэропорту Внуково около 12:00 по московскому времени.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что переговоры президента РФ и премьер-министра Венгрии пройдут без последующих выступлений перед журналистами. По его словам, публичные комментарии сторон ограничатся лишь краткими вступительными ремарками в начале беседы.

До этого Сийярто заявил, что исключение Венгрии из американских санкций на российскую нефть и газ останется в силе при администрации президента США Дональда Трампа. Он уверен в этом, поскольку ожидает позитивных отношений между лидерами стран.