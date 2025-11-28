День матери
Песков раскрыл новую деталь предстоящих переговоров Путина и Орбана

Песков: переговоры Путина и Орбана пройдут без последующего выхода к прессе

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: kremlin.ru/Валерий Шарифулин, ТАСС
Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пройдут без последующих выступлений перед журналистами, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, публичные комментарии сторон ограничатся лишь краткими вступительными ремарками в начале беседы, передает ТАСС.

Нет, никакого подхода не планируется. Какие-то будут первые ремарки в открытой части с двух сторон, как это обычно бывает в начале беседы. Больше ничего не планируется, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее представитель Кремля подтвердил, что российский и венгерский руководители проведут встречу в пятницу, 28 ноября, в Москве. Прежде сам Орбан сообщил о планируемой встрече с Путиным. По его словам, центральными темами предстоящих переговоров станут урегулирование украинского кризиса, а также организация поставок нефти и газа.

До этого стало известно, что Орбан является единственным лидером в ЕС, кому доверяет президент США Дональд Трамп. При этом глава венгерского правительства поддерживает давний и стабильный диалог с российским руководством, что делает его фигуру ключевой для потенциального посредничества.

