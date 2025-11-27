День матери
27 ноября 2025 в 14:45

Политолог ответил, почему именно Орбан должен лично приехать в Москву

Политолог Светов: Орбан единственный европейский политик, кому доверяет Трамп

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан лично посетит Москву, поскольку является единственным лидером в ЕС, кому доверяет президент США Дональд Трамп, предположил в беседе с NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, при этом глава венгерского правительства поддерживает давний и стабильный диалог с российским руководством, что делает его фигуру ключевой для потенциального посредничества.

Орбану нужно приезжать в Москву, потому что он — единственный европейский политик, которому доверяет Трамп, с кем он поддерживает нормальные отношения. С другой стороны, у Орбана есть давно налаженный диалог с Владимиром Путиным. Подчеркиваю, диалог, когда мы слышим обе стороны. Кроме того, есть вопросы между РФ и Венгрией и помимо украинского трека. Возможно, что американцы что-то хотят передать через Орбана, и мы хотим им передать, — пояснил Светов.

По его словам, повестка переговоров венгерского премьера и президента России может включать вопросы экономического взаимодействия двух стран. Также политолог отметил, что остается актуальной тема строительства атомной электростанции «Пакш-2».

Между РФ и Венгрией есть проблема экономического взаимодействия, которую следует обсудить. В частности, Орбану удалось добиться того, чтобы Трамп не накладывал санкции на поставки энергоресурсов. Мы эту тему будем дальше обсуждать. Также продолжается строительство АЭС «Пакш-2», она вроде бы выведена из-под санкций, но тем не менее, говорить об этом надо. В будущем году в Венгрии пройдут парламентские выборы, они будут очень сложными, потому что все руководство ЕС хочет добиться поражения партии премьера, — подытожил Светов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит о возможных контактах Путина и Орбана. Так он прокомментировал информацию о приезде венгерского премьер-министра в Москву на этой неделе.

