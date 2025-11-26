День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 10:38

В Кремле ответили на вопрос о переговорах Путина и Орбана

Песков: Кремль сообщит о возможных контактах Путина и Орбана

Виктор Орбан и Владимир Путин Виктор Орбан и Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев/МИА «Россия сегодня»
Читайте нас в Дзен

Кремль сообщит о возможных контактах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил журналисту Александру Юнашеву пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию о приезде Орбана в Москву на этой неделе.

Мы сообщим о возможных контактах, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что набросок плана Соединенных Штатов по урегулированию на Украине во многом соответствует заданной на саммите в Анкоридже линии. Он отметил, что окончательный документ еще не готов. Кроме того, Песков обратил внимание на то, что ситуация вокруг плана США напоминает информационную вакханалию. По его словам, слишком много противоречивых данных попадает в публичное поле.

До этого стало известно, что мирный план США по урегулированию ситуации на Украине претерпел изменения после переговоров представителей Вашингтона и Киева в Женеве. Новая версия документа отличается от первоначального текста, опубликованного 20 ноября. Изменения были внесены после детального обсуждения плана обеими сторонами.

Россия
Кремль
Дмитрий Песков
Венгрия
Виктор Орбан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как выглядит непубличный муж Шарыкиной
Губернатор Кузбасса рассказал, как купить дом без ипотеки
Покровск, Северск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 ноября
Режиссер Смирнов эмоционально отреагировал на новость о смерти Шиловского
Что известно о последних днях жизни и смерти актера Всеволода Шиловского
В Чебоксарах жители поврежденных из-за ВСУ домов возвращаются в квартиры
Новороссийск продолжает подсчитывать ущерб от атаки БПЛА ВСУ
В Кремле раскрыли, с кем обсуждался мирный план США по Украине
Россияне начали массово жаловаться на сервисы РЖД
В Кремле рассказали о нескольких вариантах мирного плана США
В Кремле подтвердили встречи между спецслужбами России и Украины
В России скоро могут запустить сервис подтверждения возраста
Мишустин потребовал усилить контроль за гособоронзаказом
В Театре имени Шиловского подтвердили смерть режиссера
Тимура Иванова уличили в действиях против государства
«После 20 лет брака»: Гузеева тайно развелась с мужем
Реакция «вежливого» террориста на суровый приговор попала на видео
В Липецке создали биокапсулы для повышения прочности бетона
Садальский в пух и прах разнес шоу Малахова к 100-летию Мордюковой
Четыре человека пострадали из-за атак ВСУ на российский регион
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.