В Кремле ответили на вопрос о переговорах Путина и Орбана

В Кремле ответили на вопрос о переговорах Путина и Орбана Песков: Кремль сообщит о возможных контактах Путина и Орбана

Кремль сообщит о возможных контактах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил журналисту Александру Юнашеву пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию о приезде Орбана в Москву на этой неделе.

Мы сообщим о возможных контактах, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что набросок плана Соединенных Штатов по урегулированию на Украине во многом соответствует заданной на саммите в Анкоридже линии. Он отметил, что окончательный документ еще не готов. Кроме того, Песков обратил внимание на то, что ситуация вокруг плана США напоминает информационную вакханалию. По его словам, слишком много противоречивых данных попадает в публичное поле.

До этого стало известно, что мирный план США по урегулированию ситуации на Украине претерпел изменения после переговоров представителей Вашингтона и Киева в Женеве. Новая версия документа отличается от первоначального текста, опубликованного 20 ноября. Изменения были внесены после детального обсуждения плана обеими сторонами.