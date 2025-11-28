В Кремле подтвердили встречу Путина с одним европейским лидером 28 ноября Песков подтвердил планы Путина встретиться с Орбаном 28 ноября в Москве

Президент России Владимир Путин проведет сегодня, 28 ноября, встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии ТАСС. По его словам, Кремль может подтвердить эти планы главы страны.

Да, мы можем подтвердить, — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Орбан сообщил о планируемой встрече с президентом России в Москве в пятницу, 28 ноября. По его словам, центральными темами предстоящих переговоров станут урегулирование украинского кризиса и организация поставок нефти и газа.

Кроме того, Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров провели встречу 26 ноября в столице республики Бишкеке. В центре внимания лидеров двух государств находилось рассмотрение перспектив дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами.

Также первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что встреча президента РФ и американского лидера Дональда Трампа состоится после тщательной подготовки. Парламентарий отметил, что достигнутые на аляскинском саммите договоренности активно саботировались руководством Евросоюза.