День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 09:44

В Кремле подтвердили встречу Путина с одним европейским лидером 28 ноября

Песков подтвердил планы Путина встретиться с Орбаном 28 ноября в Москве

Виктор Орбан и Владимир Путин Виктор Орбан и Владимир Путин Фото: kremlin.ru/ Григорий Сысоев/ МИА «Россия сегодня»
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин проведет сегодня, 28 ноября, встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии ТАСС. По его словам, Кремль может подтвердить эти планы главы страны.

Да, мы можем подтвердить, — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Орбан сообщил о планируемой встрече с президентом России в Москве в пятницу, 28 ноября. По его словам, центральными темами предстоящих переговоров станут урегулирование украинского кризиса и организация поставок нефти и газа.

Кроме того, Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров провели встречу 26 ноября в столице республики Бишкеке. В центре внимания лидеров двух государств находилось рассмотрение перспектив дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами.

Также первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что встреча президента РФ и американского лидера Дональда Трампа состоится после тщательной подготовки. Парламентарий отметил, что достигнутые на аляскинском саммите договоренности активно саботировались руководством Евросоюза.

Дмитрий Песков
Владимир Путин
Виктор Орбан
Россия
Венгрия
встречи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сийярто оценил энергетическое сотрудничество Венгрии с Россией
Поток валюты в Россию резко просел
Соучастница громкого убийства адвоката вышла на свободу
Россиян предупредили о риске повторного обмана мошенниками
В Москве пожаловались на крупный сбой в WhatsApp
Психолог раскрыла, почему подростки начинают употреблять наркотики
В Кремле подтвердили встречу Путина с одним европейским лидером 28 ноября
В России отменили ограничения в трех аэропортах
В России планируют ввести «период охлаждения» для сделок с недвижимостью
Россиянину вынесли суровый приговор за комментарии и переводы ВСУ
«Опыт показал»: украинский кризис может сильно повлиять на армию США
Меркель ответила, виновата ли Польша в украинском конфликте
ВС России освободили три опорных пункта ВСУ в районе Красного Лимана
К Ермаку нагрянули с обыском после отказа от важного пункта плана Трампа
«Ленфильм» подал в суд на задолжавшего 2,5 млн рублей режиссера
Названы наиболее популярные среди россиян специальности в колледжах
ФСБ задержала контрабандиста военного оборудования на Урале
В истории об исчезновении семьи Усольцевых появились новые версии
Люксовая машина Жириновского дважды попала в ДТП
Как быстро накопить на первый взнос по ипотеке: пошаговый план
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.