Орбан назвал точную дату встречи с Путиным в Москве Орбан заявил, что планирует встретиться с Путиным в Москве 28 ноября

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве в пятницу, 28 ноября. По его словам, которые приводит газета Magyar Nemzet, ключевыми темами беседы станут урегулирование украинского кризиса и обеспечение поставок нефти и газа.

Сегодня мы проведем переговоры с президентом России. <…> Я отправляюсь туда, чтобы обеспечить Венгрию гарантированным энергоснабжением на зиму и на следующий год по доступной цене, — подчеркнул премьер.

Ранее политолог Юрий Светов выразил мнение, что Орбан может отказаться прилетать в Россию, если сорвется визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву. Эксперт отметил, что на окончательное решение американского дипломата о поездке в российскую столицу может повлиять внешнее давление.

До этого стало известно, что Орбан является единственным лидером в ЕС, кому доверяет Трамп. При этом глава венгерского правительства поддерживает давний и стабильный диалог с российским руководством, что делает его фигуру ключевой для потенциального посредничества.