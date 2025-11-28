День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 08:36

Орбан назвал точную дату встречи с Путиным в Москве

Виктор Орбан и Владимир Путин Виктор Орбан и Владимир Путин Фото: kremlin.ru/ Григорий Сысоев/ МИА «Россия сегодня»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве в пятницу, 28 ноября. По его словам, которые приводит газета Magyar Nemzet, ключевыми темами беседы станут урегулирование украинского кризиса и обеспечение поставок нефти и газа.

Сегодня мы проведем переговоры с президентом России. <…> Я отправляюсь туда, чтобы обеспечить Венгрию гарантированным энергоснабжением на зиму и на следующий год по доступной цене, — подчеркнул премьер.

Ранее политолог Юрий Светов выразил мнение, что Орбан может отказаться прилетать в Россию, если сорвется визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву. Эксперт отметил, что на окончательное решение американского дипломата о поездке в российскую столицу может повлиять внешнее давление.

До этого стало известно, что Орбан является единственным лидером в ЕС, кому доверяет Трамп. При этом глава венгерского правительства поддерживает давний и стабильный диалог с российским руководством, что делает его фигуру ключевой для потенциального посредничества.

Виктор Орбан
Владимир Путин
переговоры
Москва
