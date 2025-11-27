День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 14:58

Стало известно, что может сорвать личный визит Орбана в Москву

Политолог Светов: срыв визита Уиткоффа в Москву может повлиять на приезд Орбана

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Marton Monus/dpa/Global Look Press
Срыв визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву, вероятно, отразится на планах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить Россию, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его мнению, на окончательное решение американского дипломата о поездке в столицу может повлиять внешнее давление.

Первый вопрос упирается в то, состоится ли визит Уиткоффа в Москву при той атаке, которая идет сейчас на него, с призывами к отставке. Многое может произойти, а если он не приедет в Москву, то и, возможно, визит Орбана будет отложен. Тут еще, конечно, момент, связанный с тем, что после визита Уиткоффа и Орбана мы можем услышать о точной дате встречи [Владимира] Путина и [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru) в Будапеште, — поделился Светов.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил, что запланированная поездка Уиткоффа в Москву остается в силе. По его словам, нет никаких оснований сомневаться в этом визите.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ожидает визита Уиткоффа в Москву на следующей неделе. По его словам, также планируются встречи эмиссара с Владимиром Путиным.

Стив Уиткофф
Виктор Орбан
Москва
переговоры
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
