27 ноября 2025 в 13:57

Сийярто назвал одно условие для защиты Венгрии от санкций США

Сийярто: исключение Венгрии из санкций США будет действовать при Трампе

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Исключение Будапешта из американских санкций на поставки российской нефти и газа сохранится при президенте США Дональде Трампе и премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью журналистам «Радио и телевидения Сербии». Он выразил уверенность в сохранении исключения, так как отношения глав государств будут позитивными.

Мы знаем, что отношения между президентом и премьер-министром будут хорошими, пока президент Трамп остается на своем посту, а премьер-министр Орбан [будет] главой правительства, а это исключение будет действовать, — сказал дипломат.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американские сенаторы подготовили резолюцию с призывом к Венгрии прекратить закупки российских энергоносителей. В документе законодатели выразили озабоченность отсутствием практических шагов Будапешта по сокращению топливного сотрудничества с Москвой.

Позже Орбан в ходе переговоров с Трампом добился полной отмены американских ограничительных мер, препятствовавших импорту российских энергоносителей. Данное решение стало итогом дипломатических усилий будапештского правительства.

Венгрия
США
санкции
Петер Сийярто
Дональд Трамп
Виктор Орбан
