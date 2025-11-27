Сийярто назвал одно условие для защиты Венгрии от санкций США Сийярто: исключение Венгрии из санкций США будет действовать при Трампе

Исключение Будапешта из американских санкций на поставки российской нефти и газа сохранится при президенте США Дональде Трампе и премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью журналистам «Радио и телевидения Сербии». Он выразил уверенность в сохранении исключения, так как отношения глав государств будут позитивными.

Мы знаем, что отношения между президентом и премьер-министром будут хорошими, пока президент Трамп остается на своем посту, а премьер-министр Орбан [будет] главой правительства, а это исключение будет действовать, — сказал дипломат.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американские сенаторы подготовили резолюцию с призывом к Венгрии прекратить закупки российских энергоносителей. В документе законодатели выразили озабоченность отсутствием практических шагов Будапешта по сокращению топливного сотрудничества с Москвой.

Позже Орбан в ходе переговоров с Трампом добился полной отмены американских ограничительных мер, препятствовавших импорту российских энергоносителей. Данное решение стало итогом дипломатических усилий будапештского правительства.