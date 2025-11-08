Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 01:07

Трамп и Орбан достигли соглашения по энергетическим санкциям

Орбан: Венгрия получила освобождение от санкций США на российские энергоносители

Дональд Трамп и Виктор Орбан Дональд Трамп и Виктор Орбан Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Венгрия достигла полного освобождения от американских ограничительных мер, которые блокировали импорт российских энергоносителей, передает 23.hu. Данное решение стало итогом переговоров премьер-министра Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом.

Венгрия будет полностью освобождена от санкций в отношении поставок газа по «Турецкому потоку» и нефти по трубопроводу «Дружба», — сказано в сообщении.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов принять встречу президентов России и США Владимира Путина и Трампа, если стороны будут к ней готовы. Министр также подчеркнул, что разрешение кризиса на Украине станет одной из ключевых тем переговоров Орбана и главы Белого дома.

До этого американские сенаторы составили резолюцию с требованием к Венгрии отказаться от закупок российских энергоносителей, передает Bloomberg. В документе политики выразили обеспокоенность, что Будапешт не предпринял никаких шагов для сужения сотрудничества с Москвой в топливном вопросе.

Кроме того, премьер Венгрии уточнил, что страна не станет использовать сотрудничество в ядерной энергетике с американской компанией Westinghouse как рычаг давления в вопросах санкций против России. Он пояснил, что переговоры с организацией о поставках ядерного топлива для АЭС в Пакше являются отдельным направлением, не связанным с санкционной политикой.

