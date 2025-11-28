День матери
28 ноября 2025 в 12:51

Орбан прибыл в Москву

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: kremlin.ru/Валерий Шарифулин/ТАСС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву, сообщил ТАСС. Его борт приземлился в аэропорту Внуково.

Отмечается, что самолет прибыл в столицу России примерно в 12:00 мск. Из воздушного судна вышли люди и сели в кортеж, стоявший на взлетно-посадочной полосе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет переговоры с Виктором Орбаном сегодня после 13:00 по московскому времени в Кремле. По его словам, встреча запланирована в рамках рабочего визита венгерского главы правительства в Москву.

Представитель Кремля уточнил, что переговоры Путина и Орбана пройдут без последующих выступлений перед журналистами. Он добавил, что публичные комментарии сторон ограничатся лишь краткими вступительными ремарками в начале беседы.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна считает сотрудничество с Россией в сфере энергетики важным для своих национальных интересов. Он подчеркнул, что в текущем году страна получила значительные объемы российских энергоносителей — 8,5 млн тонн нефти и свыше 7 млрд кубометров природного газа.

