Венгрия считает сотрудничество с Россией в сфере энергетики важным для своих национальных интересов, заявил в эфире телеканала М1 министр иностранных дел страны Петер Сийярто, комментируя визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву. Глава МИД подчеркнул, что в текущем году страна получила значительные объемы российских энергоносителей — 8,5 млн тонн нефти и свыше 7 млрд кубометров природного газа.

Венгерско-российское энергетическое сотрудничество соответствует нашим фундаментальным интересам, и отказ от него в корне противоречил бы национальным интересам Венгрии, — сказал Сийярто.

Без поставок российских энергоносителей счета семей за электроэнергию в Венгрии выросли бы втрое, что неприемлемо, добавил министр. Поэтому Будапешт продолжает работать над тем, чтобы энергетическое сотрудничество продолжалось без сбоев. Сийярто также подчеркнул значение строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии по проекту Росатома. Эти работы освобождены от санкций США.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Венгрии 28 ноября. По его словам, Кремль может подтвердить эти планы главы страны.