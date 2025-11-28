День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 09:51

Сийярто оценил энергетическое сотрудничество Венгрии с Россией

Сийярто: энергетическое сотрудничество с Россией отвечает интересам Венгрии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Венгрия считает сотрудничество с Россией в сфере энергетики важным для своих национальных интересов, заявил в эфире телеканала М1 министр иностранных дел страны Петер Сийярто, комментируя визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву. Глава МИД подчеркнул, что в текущем году страна получила значительные объемы российских энергоносителей — 8,5 млн тонн нефти и свыше 7 млрд кубометров природного газа.

Венгерско-российское энергетическое сотрудничество соответствует нашим фундаментальным интересам, и отказ от него в корне противоречил бы национальным интересам Венгрии, — сказал Сийярто.

Без поставок российских энергоносителей счета семей за электроэнергию в Венгрии выросли бы втрое, что неприемлемо, добавил министр. Поэтому Будапешт продолжает работать над тем, чтобы энергетическое сотрудничество продолжалось без сбоев. Сийярто также подчеркнул значение строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии по проекту Росатома. Эти работы освобождены от санкций США.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Венгрии 28 ноября. По его словам, Кремль может подтвердить эти планы главы страны.

Петер Сийярто
Виктор Орбан
Венгрия
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Выдворить всех»: Трамп анонсировал масштабную программу депортации
«Уже пустила корни»: в МИД оценили ход гибридной войны против России
Пленный боец пожаловался на отсутствие зимней одежды
«Нарыв вскрыт»: в МИД указали, куда приведет коррупционный след Ермака
Похожую на Усольцевых семью заметили за границей
«Идет зачистка»: в СВОП высказались об обысках у Ермака
Жены Тимура Иванова хотят вернуть арестованную «ювелирку» на 200 млн рублей
Мальчику после потери пальцев из-за СВУ установят протез
«Сезам, откройся!»: депутат Рады жестко пошутил об обысках у Ермака
Сельдь под шубой с секретом: вегетарианский рецепт с сейтаном
Раскрыты новые детали убийства генерала Москалика
В Евросовете раскрыли, какие пункты убрали из плана США по Украине
Раскрыты причины обысков у Ермака
Названы способы избежать мошенников при покупке театральных билетов онлайн
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 ноября: где сбои в России
Мошенники придумали новую схему обмана россиян в преддверии Нового года
Пострадавший после взрыва СВУ в Красногорске мальчик выписан из больницы
«Циничная ложь»: Медведчук о красных линиях Киева по мирному плану США
В театре Модерн пройдет премьера спектакля «Ночь в Лиссабоне»
В США объяснили, зачем Трамп отправил министра армии на Украину
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.