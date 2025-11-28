День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 11:51

Стало известно время переговоров Путина с Орбаном

Песков: Путин и Орбан проведут переговоры в Кремле в послеобеденное время

Владимир Путин и Виктор Орбан Владимир Путин и Виктор Орбан Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сегодня после 13:00 по московскому времени в Кремле, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, встреча запланирована в рамках рабочего визита венгерского главы правительства в Москву, передает ТАСС.

Сегодня состоятся переговоры с премьер-министром Венгрии Орбаном, который прибудет в Москву. После 13 часов, — сказал представитель Кремля.

Ранее Путин сообщил, что в Москву прибудет специальный посланник президента США Стив Уиткофф для обсуждения украинского кризиса. По его словам, Уиткофф отправился по личному поручению главы Белого дома Дональда Трампа.

В то же время Путин объявил состав российской делегации для переговоров по Украине. В команду вошли помощники президента Владимир Мединский и Юрий Ушаков, а также представители МИД России. Все они займутся детальным обсуждением всех аспектов возможных соглашений.

Кроме того, Путин заявил, что предложенный Трампом план по Украине может стать основой для будущих договоренностей, при условии их соответствия интересам России. Президент также отметил важность международного признания результатов урегулирования и указал на юридическую невозможность Киева вести переговоры по территориальным вопросам.

Виктор Орбан
Владимир Путин
переговоры
Кремль
